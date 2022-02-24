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Видео об объявлении войны Путин записал еще 21 февраля

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Видео об объявлении войны Путин записал еще 21 февраля

Associated Press

Об этом свидетельствуют характеристики видеозаписи.

Президент России Владимир Путин еще вечером 21 февраля записал видео об объявлении войны Украине, а на сайте Кремля запись была опубликована только 24 февраля.

Об этом сообщает "Новая газета".

"Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства", – отметило издание.

После публикации данных журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team предположили, что масштабные военные действия против Украины Россия планировала начать в ночь с 21 на 22 февраля, но тогда планы были нарушены. Причины пока неизвестны.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

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