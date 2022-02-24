Видео об объявлении войны Путин записал еще 21 февраля

Об этом свидетельствуют характеристики видеозаписи.
Президент России Владимир Путин еще вечером 21 февраля записал видео об объявлении войны Украине, а на сайте Кремля запись была опубликована только 24 февраля.
Об этом сообщает "Новая газета".
"Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства", – отметило издание.
Речь Путина об объявлении войны была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник. Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства. pic.twitter.com/ZRwgdwB8ni— Новая Газета (@novaya_gazeta) 24 Feb. 2022
После публикации данных журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team предположили, что масштабные военные действия против Украины Россия планировала начать в ночь с 21 на 22 февраля, но тогда планы были нарушены. Причины пока неизвестны.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- Из оккупированного Крыма, России и Белоруссии прорываются танки: список областей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.