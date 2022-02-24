Видео об объявлении войны Путин записал еще 21 февраля

Об этом свидетельствуют характеристики видеозаписи.

Президент России Владимир Путин еще вечером 21 февраля записал видео об объявлении войны Украине, а на сайте Кремля запись была опубликована только 24 февраля.

Об этом сообщает "Новая газета".

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"Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства", – отметило издание.

Речь Путина об объявлении войны была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник. Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства. pic.twitter.com/ZRwgdwB8ni — Новая Газета (@novaya_gazeta) 24 Feb. 2022

После публикации данных журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team предположили, что масштабные военные действия против Украины Россия планировала начать в ночь с 21 на 22 февраля, но тогда планы были нарушены. Причины пока неизвестны.