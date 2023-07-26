Видим ужесточение опасного поведения: Пентагон прокомментировал инцидент с российским истребителем

Министерство обороны США обвинило российские войска в опасном и непрофессиональном поведении в Сирии, где истребитель РФ снова пытался повредить американский беспилотник.

Об этом заявила заместитель спикера оборонного ведомства США Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

«Я не могу говорить о россиянах, почему они продолжают такое опасное и непрофессиональное поведение. Но мы видим, я бы сказала, усиление этого поведения», — отметила представитель Пентагона.

Напомним, что ранее два дня назад в Сирии российский истребитель совершил «очень опасное» приближение к американскому беспилотнику MQ-9, выполнявшему миссию по противодействию ИГИЛ. Этот случай стал очередным «явным пренебрежением» к безопасности.

«Россияне знают, где мы работаем. Поэтому нельзя оправдать, что их силы продолжают преследовать наши MQ-9 после многих лет проведения операций США в этом районе», — отметила представитель американского оборонного ведомства.

В этой связи она еще раз призвала россиян действовать в соответствии с международным правом.

Провокации россиян против США в небе

В последнее время американские военные наблюдают все больше "опасных и непрофессиональных" инцидентов в небе. Так, на прошлой неделе российский истребитель Су-35 поставил под угрозу экипаж пилотируемого американского летательного аппарата MC-12, заставив его лететь из-за оставшейся после него турбулентности.

"Это уменьшило способность экипажа безопасно управлять самолетом и поставило под угрозу жизнь четырех членов экипажа", – говорится в сообщении.

Кроме того, в начале июля российские пилоты два дня подряд сбрасывали парашютные сигнальные ракеты на пути американских беспилотников MQ-9 Reaper, которым приходилось уклоняться, чтобы не врезаться в них. Россия сама заявила, что их воздушные объекты вошли в воздушное пространство, предназначенное для российско-сирийских учений по противодействию беспилотникам.

В то же время, высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил, что таких учений не было: "Это просто повод, чтобы преследовать наши MQ-9 и пытаться их перехватить".

Подобные инциденты произошли и за пределами Сирии. В марте российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем, погнув ему пропеллер. По словам представителей оборонного ведомства, США были вынуждены сбить летательный аппарат у берегов Украины.

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