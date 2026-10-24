«Видимо, стоит сделать это немедленно»: Трамп заговорил о новом способе остановить войну в Украине

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы ввести 200% пошлины против Украины и России, чтобы побудить стороны завершить войну.

Об этом он заявил во время выступления перед своими поклонниками.

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По словам главы Белого дома, тарифные ограничения якобы помогли США завершить пять войн. Поэтому он предположил, что Вашингтон мог бы применить аналогичный механизм в отношении Украины и России.

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«Мы завершили пять войн благодаря пошлинам. Я сказал: „Если вы продолжите воевать, мы введем против вас пошлину в размере 200%“, и они прекратили воевать. Нам, наверное, стоит немедленно сделать то же самое с Украиной и Россией. Мне это даже не приходило в голову», — сказал президент США.

Сразу после этого Трамп выразил сомнение, что введение пошлин заставит Украину и Россию прекратить боевые действия.

Он пояснил, что США недостаточно активно торгуют с обеими странами, чтобы тарифные ограничения оказали ощутимое влияние.

«Мы недостаточно много покупаем у них, чтобы так поступить, так что это не сработает», — резюмировал глава Белого дома.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорейшее прекращение российско-украинской войны, назвав боевые действия катастрофой.

Мы ранее информировали, что американский генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес заявил, что президент США в последние два года откровенно действовал в пользу Кремля.

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