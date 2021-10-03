"Видит свою личную политическую жизнь": Зеленский назвал причину отставки Разумкова

По его словам, у фракции — "миллион вопросов" к Разумкову.

Президент Владимир Зеленский считает, что Дмитрий Разумков больше не является членом команды "Слуги народа", а потому должен уйти в отставку с должности председателя Верховной Рады.

Об этом Зеленский сказал на брифинге в Трускавце.

По его словам, у фракции есть "миллион вопросов" к Разумкову.

"Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды, он об этом говорит достаточно открыто. Несмотря на открытые разговоры, есть и закрытый формат различных разговоров. Мы понимаем, что он хочет быть не просто субъектом и сторонится уже своих однопартийцев. Он видит свою личную политическую жизнь. Это его выбор, это нормально ", — сказал глава государства.

Зеленский недоволен, что Разумков якобы вынес конфликт в публичную плоскость, хотя имел сначала обсудить это с фракцией.

"Председатель Верховной Рады очень много об этом говорил? О влиянии, о давлении, о чем-то. Поэтому я считаю, что это внутренняя ситуация партии "Слуга народа". Самая главная проблема — что Дмитрий Александрович вытащил это на официальную платформу. А прежде всего, он должен был обсудить это с партией", — отметил президент.

По словам Зеленского, у них с Разумковым были "достаточно открытые отношения". Глава государства подчеркнул слово "были".

"Мне кажется, что Разумков мне что-то говорит с экрана телевидения. Почему нельзя было позвонить, что-то сказать. У нас достаточно открытые отношения. Были, как раз были. Я понимаю, что это уже самостоятельные политические шаги", — подытожил президент.

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