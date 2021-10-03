"Видит свою личную политическую жизнь": Зеленский назвал причину отставки Разумкова

По его словам, у фракции — "миллион вопросов" к Разумкову.
Президент Владимир Зеленский считает, что Дмитрий Разумков больше не является членом команды "Слуги народа", а потому должен уйти в отставку с должности председателя Верховной Рады.
Об этом Зеленский сказал на брифинге в Трускавце.
По его словам, у фракции есть "миллион вопросов" к Разумкову.
"Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды, он об этом говорит достаточно открыто. Несмотря на открытые разговоры, есть и закрытый формат различных разговоров. Мы понимаем, что он хочет быть не просто субъектом и сторонится уже своих однопартийцев. Он видит свою личную политическую жизнь. Это его выбор, это нормально ", — сказал глава государства.
Зеленский недоволен, что Разумков якобы вынес конфликт в публичную плоскость, хотя имел сначала обсудить это с фракцией.
"Председатель Верховной Рады очень много об этом говорил? О влиянии, о давлении, о чем-то. Поэтому я считаю, что это внутренняя ситуация партии "Слуга народа". Самая главная проблема — что Дмитрий Александрович вытащил это на официальную платформу. А прежде всего, он должен был обсудить это с партией", — отметил президент.
По словам Зеленского, у них с Разумковым были "достаточно открытые отношения". Глава государства подчеркнул слово "были".
"Мне кажется, что Разумков мне что-то говорит с экрана телевидения. Почему нельзя было позвонить, что-то сказать. У нас достаточно открытые отношения. Были, как раз были. Я понимаю, что это уже самостоятельные политические шаги", — подытожил президент.
Напомним:
- 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады.
- 2 октября во коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады собрано более 150 подписей народных депутатов.
- Инициатива Арахамии: в ОП "открестились" от сбора подписей против Разумкова.
- Разумков официально пригласил нардепов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября.
- Дмитрий Разумков заявил о намерении отстаивать свою позицию, поскольку считает, что оснований для его отзыва нет.