"Видит Украину среди победителей": чем ВСУ поразили Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп стал проявлять большее расположение к Украине, поскольку впечатлён её успехами на поле боя и способностью эффективно противостоять гораздо более сильному противнику.

Такое мнение высказал во время беседы с журналистами в Киеве американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, которого цитирует «Радио Свобода».

По словам политика, украинские военные технологии произвели сильное впечатление на американского президента.

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«Думаю, президент Трамп любит победителей. И он видит Украину именно среди победителей… То, что президент Трамп увидел в Украине, произвело на него сильное впечатление… Украина оказывает на Россию очень серьезное давление», — заявил Грэм.

В то же время сенатор подчеркнул, что завершить российско-украинскую войну исключительно военными средствами будет сложно. По его мнению, решающим фактором должно стать сочетание дальнейшей поддержки Украины и экономического давления на Россию.

«Я надеюсь завершить эту войну дипломатическим путем. И чем больше рычагов влияния у нас будет на Путина, тем лучше», — отметил он.

Грэм также призвал международное сообщество прекратить финансировать российскую экономику посредством закупок энергоносителей.

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«Если мы повысим боевой потенциал Украины, передав ей технологии, и в то же время дадим понять миру, что он должен помочь президенту Трампу положить конец этой войне, прекратив покупать дешевую российскую нефть и газ — это будет выигрышная комбинация», — подытожил американский сенатор.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал итоговую декларацию саммита НАТО в Анкаре, в которой была подтверждена неизменная поддержка Украины в противостоянии российской агрессии.

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