"Виктор мой друг": Трамп объяснил, будет ли исключение для Венгрии по российской нефти

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Венгрии не будет сделано исключение из примененных санкций против экспортеров российской нефти.

Об этом он сказал в пятницу, 31 октября, во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, передает Clash Report.

«Он просил об исключении. Мы его не предоставили, но он просил. Виктор, мой друг, просил об исключении», — коротко ответил Трамп на вопрос о возможном исключении для Венгрии.

Ранее в пятницу Виктор Орбан заявил, что попытается убедить президента США Дональда Трампа предоставить Венгрии исключения из недавно объявленных Вашингтоном санкций против российской нефти во время встречи с ним на следующей неделе.

Венгрия увеличила зависимость от российской сырой нефти после 2022 года.

Венгерское правительство пыталось убедить администрацию США, что ее статус страны, не имеющей выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, кроме как полагаться на российскую нефть, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, соединяющего Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию.

Как известно, США наложили санкции на крупнейших российских нефтепроизводителей, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной.

Напомним, ЕС также решил ввести полный запрет на транзакции в отношении двух крупных российских нефтяных компаний — ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».