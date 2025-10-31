- Дата публикации
"Виктор мой друг": Трамп объяснил, будет ли исключение для Венгрии по российской нефти
Венгерский премьер планирует обсудить тему российской нефти с президентом США во время визита в Вашингтон на следующей неделе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что для Венгрии не будет сделано исключение из примененных санкций против экспортеров российской нефти.
Об этом он сказал в пятницу, 31 октября, во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, передает Clash Report.
«Он просил об исключении. Мы его не предоставили, но он просил. Виктор, мой друг, просил об исключении», — коротко ответил Трамп на вопрос о возможном исключении для Венгрии.
Ранее в пятницу Виктор Орбан заявил, что попытается убедить президента США Дональда Трампа предоставить Венгрии исключения из недавно объявленных Вашингтоном санкций против российской нефти во время встречи с ним на следующей неделе.
Венгрия увеличила зависимость от российской сырой нефти после 2022 года.
Венгерское правительство пыталось убедить администрацию США, что ее статус страны, не имеющей выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, кроме как полагаться на российскую нефть, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, соединяющего Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию.
Как известно, США наложили санкции на крупнейших российских нефтепроизводителей, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной.
Напомним, ЕС также решил ввести полный запрет на транзакции в отношении двух крупных российских нефтяных компаний — ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».