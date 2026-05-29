Политика
613
2 мин

Виктор Орбан прокомментировал атаку дрона на Румынию, но обошел главное — подробности

После удара российского дрона по стране НАТО Орбан призвал к «нейтралитету».

Елена Капник
Виктор Орбан

Виктор Орбан / © Associated Press

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования пострадавшим в результате попадания «Шахеда» в многоэтажку в Румынии. Впрочем, как преданный поклонник Кремля он избежал упоминания о том, что дрон был русским.

Об этом политик написал в соцсетях Х.

Инцидент он назвал «дроновой атакой против соседней Румынии», и слова не вспомнив о происхождении воздушной цели. В то же время Орбан добавил, что война «являет угрозу соседним странам»

Кроме того, экспремьер призвал новую венгерскую власть «сохранять политику нейтралитета» — это было при его правительстве.

«Мы призываем новое правительство Венгрии сохранять политику нейтралитета, которую проводило предыдущее правительство, и воздержаться от шагов к провоенной политике, продвигаемой в некоторых частях Европы», — написал Виктор Орбан.

Реакция Венгрии

Глава МИД Венгрии Анита Орбан осудила атаку беспилотника в Румынии. Она отметила «важность единства, силы и сдерживания для Европы и НАТО».

«Венгрия решительно осуждает любое нападение, которое ставит под угрозу гражданское население и нарушает территорию и воздушное пространство суверенного государства-члена ЕС и НАТО», — подчеркнула министерша.

Напомним, Румыния срочно обратилась в НАТО и ЕС из-за российской атаки. Президент страны Никушор Дан подчеркнул, что речь идет о «недопустимом нарушении суверенитета» страны. По его словам, «полная ответственность лежит на РФ». В свою очередь, Бухарест не примет, «чтобы агрессия России угрожала безопасности румынских граждан».

В то же время, румынский МИД назвал событие, «серьезной эскалацией» со стороны РФ. Страна будет принимать необходимые дипломатические меры в ответ на это «серьезное нарушение международного права и его воздушного пространства».

