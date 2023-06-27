Виктор Орбан сделал скандальное заявление об окончании войны в Украине

Венгерский политик считает сотрудничество между Украиной и Западом "провальным".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова сделал антиукраинское и скандальное заявление о войне в Украине. Кроме того, сотрудничество между Западом и официальным Киевом он назвал "провальным".
Об этом глава венгерского правительства сказал в интервью Bild.
"Я не выступаю против украинцев. Я не хочу выглядеть человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но я приземлен. Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом является провальным", — заявил Орбан.
Сторонник Кремля Орбан выразил мнение, что выиграть войну против страны-агрессора России невозможно. Орбан заявил, что "Украина не достигнет ничего". Именно поэтому перемирие является единственным выходом из ситуации, убежден политик.
"Проблема в том, что у украинцев закончатся солдаты раньше, чем у россиян", – сказал венгерский премьер.
Орбан известен своими скандальными взглядами на войну России в Украине и призывами к мирным переговорам. Он уже не раз заявлял, что, по его мнению, Украина не в состоянии выиграть войну . По его словам, войну можно остановить только тогда, когда "Россия заключит соглашение с США".
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