Виктор Орбан сделал скандальное заявление об окончании войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова сделал антиукраинское и скандальное заявление о войне в Украине. Кроме того, сотрудничество между Западом и официальным Киевом он назвал "провальным".

Об этом глава венгерского правительства сказал в интервью Bild.

"Я не выступаю против украинцев. Я не хочу выглядеть человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Но я приземлен. Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом является провальным", — заявил Орбан.

Сторонник Кремля Орбан выразил мнение, что выиграть войну против страны-агрессора России невозможно. Орбан заявил, что "Украина не достигнет ничего". Именно поэтому перемирие является единственным выходом из ситуации, убежден политик.

"Проблема в том, что у украинцев закончатся солдаты раньше, чем у россиян", – сказал венгерский премьер.

Орбан известен своими скандальными взглядами на войну России в Украине и призывами к мирным переговорам. Он уже не раз заявлял, что, по его мнению, Украина не в состоянии выиграть войну . По его словам, войну можно остановить только тогда, когда "Россия заключит соглашение с США".

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