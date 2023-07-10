Вильнюсский саммит НАТО должен озвучить конкретное содержание для вступления Украины в Альянс — представительница Франции

Франция будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется для обеспечения законной защиты ее территории и суверенитета.
Об этом заявила министерша иностранных дел Франции, пишет RFI.
«Мы хотим, чтобы Вильнюсский саммит дал возможность закрепить поддержку Украины со стороны Альянса на долгосрочной основе и предоставить конкретное содержание ее перспективе вступления в НАТО. Это необходимо, если мы хотим действовать согласно времени, которое мы сейчас переживаем», — добавила она.
Также она отметила, что Франция работает параллельно с рядом партнеров по определению гарантий безопасности, которые мы могли бы предоставить Украине не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в НАТО. Эти гарантии еще обсуждаются, но их цель будет четкой: в краткосрочной перспективе предоставить Украине средства для обеспечения ее самообороны. В более долгосрочной перспективе способствовать укреплению ее потенциала в целях сдерживания любой новой агрессии.
«По сути, есть определенная логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности», — резюмировала она.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе на следующей неделе. Пока нет понимания того, какие документы могут принять страны-члены Альянса на саммите 12 июля. Поэтому украинский глава еще окончательно не решил, поедет ли в Литву.
Читайте также:
- 500 дней войны: перед лицом огромных трудностей народ Украины вдохновляет мир — Блинкен
- Угрожают ли "вагнеровцы" НАТО: спецслужбы Литвы прокомментировали
- Кулеба переговорил с Блинкеном накануне саммита НАТО в Вильнюсе: подробности