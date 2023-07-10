Вильнюсский саммит НАТО должен озвучить конкретное содержание для вступления Украины в Альянс — представительница Франции

Франция будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется для обеспечения законной защиты ее территории и суверенитета.

Об этом заявила министерша иностранных дел Франции, пишет RFI.

«Мы хотим, чтобы Вильнюсский саммит дал возможность закрепить поддержку Украины со стороны Альянса на долгосрочной основе и предоставить конкретное содержание ее перспективе вступления в НАТО. Это необходимо, если мы хотим действовать согласно времени, которое мы сейчас переживаем», — добавила она.

Также она отметила, что Франция работает параллельно с рядом партнеров по определению гарантий безопасности, которые мы могли бы предоставить Украине не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в НАТО. Эти гарантии еще обсуждаются, но их цель будет четкой: в краткосрочной перспективе предоставить Украине средства для обеспечения ее самообороны. В более долгосрочной перспективе способствовать укреплению ее потенциала в целях сдерживания любой новой агрессии.

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«По сути, есть определенная логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности», — резюмировала она.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе на следующей неделе. Пока нет понимания того, какие документы могут принять страны-члены Альянса на саммите 12 июля. Поэтому украинский глава еще окончательно не решил, поедет ли в Литву.

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