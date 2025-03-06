Винниччина демонстрирует пример: украинские общины и волонтеры усиливают помощь ВСУ в условиях сокращения международной помощи

5 марта, в среду, в Виннице состоялось масштабное мероприятие – Форум общин Винницкой области «Поддерживаем Силы Обороны Вместе». Организатором собрания выступило общественное объединение «Мы – Винничане». Во время форума представителям нескольких частей ВСУ, Нацгвардии и ССО были переданы техники и оборудование на сумму более 3 млн грн.

Спикерами Форума выступили народные депутаты Украины нынешнего и предыдущих созывов Лариса Билозир, Геннадий Вацак, Николай Кучер, Сергей Кудлаенко, экспосол Украины в США Валерий Чалый, глава ОО "Мы — Винничане" Валерий Коровой. Модерировал мероприятие глава БФ «Украинский Альянс» Николай Филонов.

Присутствовавшие на собрании представители воинских частей получили сертификаты и уже приобретенную более чем на 3 млн грн технику и спецоборудование – автомобили и запчасти к ним, разведывательные и ударные дроны, тепловизоры, средства РЭБ и радиостанции, компьютерную технику и спутниковые модемы.

Все это ОО "Мы — Винничане" приобрели за собственные и партнерские средства вместе с Благотворительным Фондом МХП-Громади.

Лариса Билозир, народный депутат Украины:

«Дроны “Королева шершней”, Мовики с тепловизорами, Мовики 3 Pro, тепловизионные прицелы, оборудование для управления дронами, запчасти к автомобилям, спутниковые модемы, а также сенсорный мультимедийный стол для планирования операций – все это оборудование уже завтра будет помогать нашим военным выполнять боевые задания. Не паникуем! Поддерживаем Силы Обороны Вместе! Поддерживаем друг друга! Работаем для ВСУ!»

Николай Кучер, народный депутат Украины:

«Когда бываю на передовой, всегда удивляюсь и восхищаюсь смелостью, мужеством, мудростью и взвешенностью наших ребят. Недавно вернулся из Курского направления, и после этой поездки убедился снова: очень мало мы рассказываем о наших бойцах, мало об этом пишет пресса, мало информации об их важнейшей работе знает общество. И на этом форуме мы благодарим бойцов и передаем технику и средства, которые так необходимы им на передовой».

Геннадий Вацак, народный депутат Украины:

«Мы не можем позволить себе остановиться. Несмотря на войну, нужно думать о будущем, поддерживать инфраструктуру и создавать новые возможности для общин. Война продолжается, поэтому и наша помощь защитникам Украины не останавливается и не остановится! И так к Победе!»

Валерий Коровий, Председатель общественного объединения «Мы – Винничане»:

«Несмотря на трудности сегодняшнего дня, хочу всех нас заверить: все у нас будет хорошо! Мы, когда организовывали этот форум, пытались сделать так, чтобы вам было интересно. Чтобы вам было что донести до ваших общин. А присутствующие военные постараются в общении дать вам ответы на ваши вопросы относительно потребностей и непосредственной работы во время выполнения боевых задач».

Сергей Кудлаенко, председатель Винницкой городской ячейки ОО «Мы – Винничане»:

«Мы, как общество, должны работать вместе, поддерживать друг друга и, конечно, поддерживать наших воинов, ведь только объединив усилия, мы сможем приблизить нашу победу. Спасибо каждому, кто присоединился к Форуму. Ваша активность, ваша поддержка – это наша сила!».

Николай Филонов, модератор и соорганизатор форума:

«На фоне всего происходящего сейчас вокруг нашей страны, отношений с международными партнерами, военной помощи, мы не имеем права просто листать ленты соцсетей, пассивно наблюдать, возмущенно комментировать и "с глубоким беспокойством" ждать решения наших проблем.

Собрались.

Выучили потребности.

Определили возможности.

Приобрели.

Передали оборудование и технику для ВСУ и Сил Обороны более чем на 3 миллиона гривен.

Это был внеочередной и точно не последний Форум поддержки ВСУ и Сил Обороны нашей команды ОО Мы – Винничане & Фонд «МХП-Громади».

В целом с начала полномасштабного вторжения ОО «Мы – Винничане» предоставили помощь ВСУ и Силам обороны Украины на сумму более 30 млн грн.