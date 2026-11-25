Александр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова принялся поучать Украину и объяснять, кто виноват в войне.

Об этом Лукашенко заявил в интервью французскому журналу Le Point, передают белорусские СМИ.

Реклама

Лукашенко о войне в Украине — кого обвинил

Журналистка спросила, относится ли Лукашенко к Владимиру Зеленскому снисходительно, как во время его попыток выступить посредником в 2022 году. Белорусский диктатор ответил утвердительно и объяснил, что считает украинского президента молодым и неопытным политиком.

Реклама

«Да. А потому что он молодой политик, он совершил много ошибок. Потому что не он во всем виноват. У него демократия. У него в руках нет той власти, которая нужна. Я в кавычки беру демократию. Вот эта "демократия", которая до войны довела. Не он. Да, не он в этом всем виноват», — заявил Лукашенко.

Впрочем, когда журналистка прямо спросила, в чем же тогда виноват украинский народ, Лукашенко не растерялся: по его мнению, украинцы должны избрать более опытного президента. Себя же он иронически привел в пример удачного политического выбора.

«Виноват украинский народ — избрал неопытного человека, хотя когда я так говорю, я думаю, что и меня когда-то люди избрали, еще младше был. Ну, мне повезло. Господь меня уберег от каких-то ошибочных шагов. Потом у меня опыт был какой-то деятельности, которая была нужна Беларуси», — похвастался белорусский диктатор.

На уточнение журналистки, означает ли это, что украинцам не стоило выбирать Зеленского, Лукашенко ответил утвердительно. Он также вспомнил личные встречи с украинским президентом до полномасштабного вторжения России.

Реклама

По его словам, Зеленский произвел на него хорошее впечатление, однако к президентским обязанностям якобы не был готов.

«Конечно, Зеленский не готов был быть президентом. Я с ним встречался, общался. Нормальный мужик, хороший человек. Мы с ним сидели в ресторане. Он пригласил меня на обед, обсуждали в шутку и не в шутку кое-что. Да, до войны было это. И потому у меня о нем сложилось хорошее впечатление. Он намного младше меня, я его как сына воспринимал», — рассказал Лукашенко.

Лукашенко звонил Зеленскому в начале вторжения

Отдельно Лукашенко вспомнил свой телефонный звонок Зеленскому в начале полномасштабной войны. По его словам, связаться с украинским президентом его уговорил младший сын, который постоянно настаивал на этом разговоре из-за начала боевых действий.

Лукашенко утверждает, что во время звонка призвал Зеленского сначала остановить боевые действия, а потом уже разбираться в причинах войны.

Реклама

«Володя, Володя, послушай меня, потом в причинах будем разбираться, надо остановить это. Потому что в конце концов с тебя спросит народ: "Ты не остановил войну. У тебя на земле идет война. Надо остановиться"», — пересказал он свои слова.

Обвинения Запада и признание зависимости от Москвы

Когда журналистка заметила, что за годы войны Зеленский все-таки приобрел президентский опыт, Лукашенко снова принялся объяснять, чего ему якобы не хватает. На этот раз — самостоятельности. Белорусский диктатор прямо заявил французской журналистке, что та вместе с Западом руководит украинским президентом.

В то же время, Лукашенко признал, что все страны в определенной степени зависят друг от друга, в том числе и Беларусь. Правда, зависимость Минска от Москвы он назвал большей, чем от Франции.

Затем он снова обвинил Запад в нежелании завершать войну и предупредил об опасности эскалации для Европы и Беларуси.

«Мы от кого-то зависимы. Всегда будем. Это хорошо. Мир взаимосвязан. Вы управляете сегодня Зеленским. Вы не хотите, по моему мнению, закончить эту войну так, как можно было бы, чтобы не допустить эскалации. Это самое опасное для европейцев и для нас. Эскалация — это катастрофа. Поэтому вы не хотите этого», — заявил он.

В конце разговора Лукашенко предложил отвергнуть предыдущие форматы договоренностей и вернуться к переговорам в Беларуси. В частности, он упомянул Минские договоренности.

«А нужно было просто плюнуть на все "Минск-3, 5" или как назвать, отбросить все эти нюансы, приехать сюда. Ну, вот сюда, где это было. Вернуться к этому разговору», — подытожил белорусский диктатор.

Лукашенко о войне в Украине — последние новости

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил себя как «гаранта безопасности» для Владимира Зеленского. По его словам, он готов вместе с украинским президентом поехать в Москву на переговоры с Владимиром Путиным по прекращению войны.

Также Лукашенко утверждал, что не знал планов российского руководства начать полномасштабное вторжение.

Кроме этого, Александр Лукашенко высказался по отношению к Владимиру Путину, уверяя, что российский диктатор на самом деле не является агрессором и якобы испытывает уважение к украинцам.

Новости партнеров