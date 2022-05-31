Виновные должны быть привлечены к ответственности: послы G7 отреагировали на сообщения о фильтрационных лагерях РФ

Виновные должны быть привлечены к ответственности: послы G7 отреагировали на сообщения о фильтрационных лагерях РФ

Россия организовала на незаконно оккупированных ею территориях фильтрационные лагеря.

Послы стран "Группы семи" отреагировали на информацию о фильтрационных лагерях, организованных на временно захваченных Россией территориях.

Об этом говорится на странице Большой семерки в сервисе микроблогов Twitter.

"Послы G7 чрезвычайно озабочены многочисленными тревожными сообщениями о «фильтрационных лагерях», которые Россия организовала на незаконно оккупированных ею территориях", — заявили европейские дипломаты.

Они убеждены, что сообщения о казнях без суда, пытках и других зверствах в отношении людей должны быть расследованы как можно скорее, а также в случае подтверждения виновные должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, какова ситуация в Мариуполе 30 мая. Россияне свозят в супермаркет тела мирных жителей, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично эксгумированы. Тела обнаружили в помещении супермаркета "Искренний кум" в Левобережном районе, на проспекте Свободы.

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