Виновные должны быть привлечены к ответственности: послы G7 отреагировали на сообщения о фильтрационных лагерях РФ

Россия организовала на незаконно оккупированных ею территориях фильтрационные лагеря.
Послы стран "Группы семи" отреагировали на информацию о фильтрационных лагерях, организованных на временно захваченных Россией территориях.
Об этом говорится на странице Большой семерки в сервисе микроблогов Twitter.
"Послы G7 чрезвычайно озабочены многочисленными тревожными сообщениями о «фильтрационных лагерях», которые Россия организовала на незаконно оккупированных ею территориях", — заявили европейские дипломаты.
Они убеждены, что сообщения о казнях без суда, пытках и других зверствах в отношении людей должны быть расследованы как можно скорее, а также в случае подтверждения виновные должны быть привлечены к ответственности.
Напомним, какова ситуация в Мариуполе 30 мая. Россияне свозят в супермаркет тела мирных жителей, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично эксгумированы. Тела обнаружили в помещении супермаркета "Искренний кум" в Левобережном районе, на проспекте Свободы.
Читайте также:
- Россия продолжает концентрировать основные усилия вокруг Северодонецка – британская разведка
- В России идет скрытая мобилизация, снимают с хранения устаревшее вооружение и технику — Генштаб
- Оккупанты продолжают штурм на Донбассе, но успеха не имеют, ВСУ отбили 8 атак — Генштаб