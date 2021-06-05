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Вирастюка снова признали избранным нардепом на скандальном округе на Прикарпатье

Вирастюка снова признали избранным нардепом на скандальном округе на Прикарпатье

УНИАН

Решение приняла Большая Палата Верховного Суда.

Народным депутатом Украины по скандальному округу №87 на Прикарпатье снова могут признать Василия Вирастюка от "Слуги народа". Большая Палата Верховного Суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая и соответственно подтвердила правомерность действий и решений ЦИК.

"Суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021 года). Сегодня ожидаем еще одно решение Большой Палаты по результатам рассмотрения апелляции в подобном деле", — сообщили в Центральной избирательной комиссии .

Напомним, довыборы в Верховную Раду в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. Считать голоса завершили 4 апреля. Разница между кандидатами была небольшая — 749 голосов. Победителем признали Василия Вирастюка (31,25% голосов). На втором месте — Александр Шевченко (29,69%). После того начали суды, отменяли и подтверждали результаты выборов, дошли до Верховного Суда.

Новости Украины: протокол ЦИК о результатах выборов на 87 округе Прикарпатья отменили

Новости Украины: протокол ЦИК о результатах выборов на 87 округе Прикарпатья отменили

 