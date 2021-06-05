Вирастюка снова признали избранным нардепом на скандальном округе на Прикарпатье

Решение приняла Большая Палата Верховного Суда.

Народным депутатом Украины по скандальному округу №87 на Прикарпатье снова могут признать Василия Вирастюка от "Слуги народа". Большая Палата Верховного Суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая и соответственно подтвердила правомерность действий и решений ЦИК.

"Суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021 года). Сегодня ожидаем еще одно решение Большой Палаты по результатам рассмотрения апелляции в подобном деле", — сообщили в Центральной избирательной комиссии .

Напомним, довыборы в Верховную Раду в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. Считать голоса завершили 4 апреля. Разница между кандидатами была небольшая — 749 голосов. Победителем признали Василия Вирастюка (31,25% голосов). На втором месте — Александр Шевченко (29,69%). После того начали суды, отменяли и подтверждали результаты выборов, дошли до Верховного Суда.

Новости Украины: протокол ЦИК о результатах выборов на 87 округе Прикарпатья отменили

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