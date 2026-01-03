Виталий Ким рассказал, готовится ли к выборам

Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что не готовится к выборам, потому что не было такой команды.

Об этом он сказал в интервью Новости.LIVE.

«Сейчас самое важное — получить выгодные условия для Украины. Как бы это ни звучало, хочется справедливого мира, но должны получить выгодные условия, потому что враг продолжает накапливать сил… Я очень надеюсь на мирный трек, потому что хочу работать в мирной Украине», — объяснил Ким.

Глава ОВА заявил, что пока никакой подготовки к любым выборам — президентским, парламентским или местным — ни к референдуму по мирному плану он не ведет.

«Не готовлюсь, потому что не было такой команды. Нет ничего невозможного. В Николаевской области мы можем это организовать, но не готовимся. Я думаю, что это вопрос второстепенный. Первое — это мир», — отметил Ким.

Также он убежден, что в базовых условиях регион способен подготовить избирательный процесс за 1–2 месяца. Однако нужна законодательная база.

Кроме того, глава ОВА подчеркнул, что для ВПЛ должно быть гарантировано право голоса

«Очень важный вопрос, чтобы обеспечить право голоса всех ВПЛ. Как это реализовать — вопрос открытый. Я считаю, что это обязательно нужно делать, вне зависимости от того, где ты. Есть очень много людей, пострадавших и вынужденных переселиться. Права, которые у них обязательны к реализации», — сказал Виталий Ким.

Ранее президент Зеленский заявил, что готов к выборам во время войны, но при условии.