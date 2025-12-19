Виталий Ким рассказал зарубежным СМИ об ожиданиях украинцев от мирных переговоров

Реклама

Отвечать на вопрос о прогрессе в мирных усилиях, глава области отметил, что украинское общество, несмотря на готовность бороться дальше, испытывает значительную истощенность от продолжительного конфликта.

«Я ожидаю, что эти переговоры будут иметь эффект и результат в будущем, в ближайшем будущем, потому что наш народ действительно истощен. Наши люди не сдаются. Мы можем продолжать борьбу, но мы истощены. Это верно. Нам нужно говорить об этом. И именно поэтому большинство людей в Украине, по моему мнению, ожидают, что результаты этих переговоров остановят войну», - сказал Ким.

Он также подчеркнул, что любое соглашение о прекращении огня должно основываться на принципах справедливости, ведь Украина является стороной, защищаемой от агрессии.

«Я бы хотел, чтобы наши люди больше не погибали от рук захватчиков, уверен, что этот мир должен быть справедливым, потому что мы защищаемся. Мы – не агрессоры, и мы защищаем свою Родину», - подытожил Виталий Ким.