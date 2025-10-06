- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 457
- Время на прочтение
- 1 мин
Виталий Ким сделал громкое заявление о "кайфовой" жизни украинцев во время войны
Виталий Ким считает, что в Украине «очень хорошие условия» во время войны, по сравнению, например, с Йеменом или Афганистаном.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что во время войны украинцы живут, кайфуя: с караоке, концертами, ресторанами. По мнению чиновника, жаловаться нечего.
Об этом он рассказал в интервью изданию «Главком».
Ким отметил, что во время войны в Украине не произошло дефолта и обвала гривны. Благодаря поддержке иностранных партнеров и политике правительства «страна живет».
Глава Николаевской ОВА сказал, что все познается в сравнении.
«Сравните, как живут в войне Афганистан или Йемен, или Палестина. Извините, мы живем, кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться нечего, очень хорошие условия у нас, как бы это ни звучало во время войны», — высказался Ким.
В то же время он обратил внимание на очевидно разную ситуацию для людей, живущих условно в Херсоне, и для тех, кто живет в Тернополе.
«Разные вопросы обсуждаются в повседневной жизни, совсем другая проблематика. И этот разрыв становится все больше», — считает чиновник.
К слову, Виталий Ким заявил, что верит в окончание войны дипломатическим путем, поскольку в любом случае будет подписан определенный документ. Он высказал свой личный прогноз: война «закончится в диапазоне от двух месяцев до года».