Виталий Ким сделал громкое заявление о "кайфовой" жизни украинцев во время войны

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что во время войны украинцы живут, кайфуя: с караоке, концертами, ресторанами. По мнению чиновника, жаловаться нечего.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Главком».

Ким отметил, что во время войны в Украине не произошло дефолта и обвала гривны. Благодаря поддержке иностранных партнеров и политике правительства «страна живет».

Глава Николаевской ОВА сказал, что все познается в сравнении.

«Сравните, как живут в войне Афганистан или Йемен, или Палестина. Извините, мы живем, кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться нечего, очень хорошие условия у нас, как бы это ни звучало во время войны», — высказался Ким.

В то же время он обратил внимание на очевидно разную ситуацию для людей, живущих условно в Херсоне, и для тех, кто живет в Тернополе.

«Разные вопросы обсуждаются в повседневной жизни, совсем другая проблематика. И этот разрыв становится все больше», — считает чиновник.

К слову, Виталий Ким заявил, что верит в окончание войны дипломатическим путем, поскольку в любом случае будет подписан определенный документ. Он высказал свой личный прогноз: война «закончится в диапазоне от двух месяцев до года».