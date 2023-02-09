Виталий Кличко: Мэр Парижа, который будет принимать Олимпиаду-2024, выступила в Киевсовете и заявила, что против участия россиян в Играх

Прибывшая с французской делегацией в Киев мэр Парижа Анн Идальго выступила в столичной мэрии и заявила о своем нежелании видеть представителей россии на Олимпиаде в Париже.

Мэр Парижа Анн Идальго, которая прибыла с французской делегацией в Киев, выступила в столичной мэрии и заявила о своем нежелании видеть представителей России на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Я хочу выразить вам свое убеждение и свою волю: пока российские войска будут продолжать вас бомбить, нацеливаться на ваше гражданское население и вашу инфраструктуру, пока российские солдаты оккупируют вашу территорию, я не хочу, чтобы российские спортсмены принимали участие в спортивных соревнованиях. Это мое убеждение как мэра, как политического лидера, как убежденной европейки. Я не сомневаюсь, что Международный олимпийский комитет сможет поддержать эту позицию», – процитировал слова Анн Идальго Виталий Кличко.

Мэр столицы также опубликовал фото выступления Анн Идальго в сессионном зале Киевсовета. И сообщил об очередной партии помощи от французских партнеров.

«Мэр Парижа Анн Идальго выступает в сессионном зале Киевсовета. Она во второй раз за время полномасштабной войны посещает столицу Украины. Делегация прибыла с помощью – передали нашему городу 10 генераторов», – сообщил Виталий Кличко.

Ранее олимпийский чемпион по боксу в сверхтяжелой категории, многократный чемпион мира Владимир Кличко обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывом не разрешать россиянам участвовать в Олимпийских играх. Сегодня россияне – олимпийские чемпионы по преступлениям против мирного населения, у них золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин, заявил Владимир Кличко. Участие россиян в Олимпиаде будет предательством олимпийского духа, подчеркнул он.