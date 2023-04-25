Виталий Кличко поехал в США – будет говорить с правительством о помощи Украине

Он посетит Саммит городов Северной и Южной Америки и обсудит с представителями правительства США помощь и поддержку Украины. Об этом Кличко сообщил в Facebook.

«По приглашению наших американских партнеров прибыл в США на Саммит городов Северной и Южной Америки, который состоится в Денвере 26-28 апреля. Сегодня и завтра о поддержке и помощи Украине буду говорить в Вашингтоне с сенаторами и конгрессменами, ведущими политическими экспертами и представителями правительства США», - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что Саммит городов Северной и Южной Америки проводится впервые. Мэры многих городов западного полушария соберутся ради усиления сотрудничества, обмена опытом в развитии местного самоуправления, подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко встретился в Лиссабоне с португальскими политиками и обсудил послевоенное обновление Киева и поддержку Украины странами Евросоюза. Также Виталий Кличко встречался в Киеве с группой старших советников Конгресса США. Призвал увеличить военную поддержку Украины и ускорить темпы поставок оружия.