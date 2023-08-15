Виталий Кличко рассказал о поездке его брата Владимира навосток: привез на передовую дроны, тепловизоры и турникеты

Владимир Кличко привез на передовую дроны, тепловизоры и другую помощь защитникам, которую приобрел за собственные средства и привлек от благотворителей.

Об этом сообщил в Facebook его брат, мэр Киева Виталий Кличко.

«Владимир, уже не первый раз, несколько дней провел на востоке Украины, где посетил наших защитников на передовой. Передал то самое необходимое, что просили защитники. В частности, Володя сам закупил 4 больших уникальных дрона для выполнения специальных задач. А также отвез помощь, которую привлекли от благотворителей: более 60 FPV-дронов (дронов-камикадзе), полтора десятка дронов-разведчиков Mavic, тепловизоры, более сотни индивидуальных турникетов SAM и турникеты узловые и тазовые шины для медицинских служб на фронте», - сообщил Виталий Кличко.

Во время этой поездки Владимир Кличко побывал в 6 бригадах. Пообщался с бойцами, поддержал их, отметил Виталий Кличко.

Он также пересказал впечатления Владимира от общения с бойцами.

«Наши защитники держатся в ежедневных ожесточенных боях, под постоянными обстрелами, в жару и дождь. Теряют побратимов и получают ранения. Но заверяют, что духом не падают, будут уничтожать и дальше врага и освобождать нашу страну от агрессора», - подчеркнул Виталий Кличко.