Виталий Кличко в Давосе наградил званием Почетного гражданина города Киева Бориса Джонсона

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему знак «Почетный гражданин города Киева». Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграмм-канале.

«Пообщался в Давосе с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Имел честь вручить ему награду от украинской столицы - звание Почетного гражданина города Киева. Решение о его присвоении Киевсовет принял в конце ноября прошлого года. Награду Борису вручил в Украинском доме в Давосе», – сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что Борис Джонсон продолжает помогать Украине.

«Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир», – подчеркнул Виталий Кличко.

В свою очередь, британский политик заверил в дальнейшей поддержке Украины до полной победы.

«путин совершил катастрофическую ошибку. А все, что мы, друзья Украины, должны делать сейчас — это продолжать поддерживать Украину танками, самолетами, финансовыми ресурсами, всем необходимым. Пока Украина победит. Украина – свободная, суверенная, независимая европейская страна!» – подчеркнул Борис Джонсон.