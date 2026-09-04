Уиткофф и Кушнер едут в Киев: Зеленский сообщил дату прибытия переговорщиков Трампа

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев 6 сентября / © Getty Images

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Переговорщики президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Москву, а уже в воскресенье, 6 сентября, прибудут на переговоры в Киев. Украинская сторона уже провела расширенное дипломатическое совещание и приступила к детальной подготовке к предстоящей встрече.

Об этом заявил Владимир Зеленский.

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Подготовка к визиту и безопасность в небе

Украинские власти гарантируют нормальное функционирование воздушного пространства и полное отсутствие ударов со своей стороны ради безопасного прибытия американских переговорщиков. В то же время, официальный Киев ожидает от Российской Федерации зеркального соблюдения тишины на весь период проведения встреч и решения логистических вопросов.

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По словам главы государства, особый режим безопасности вводится исключительно ради защиты иностранных дипломатов, а не для спокойствия государства-агрессорки. Подобная практика уже неоднократно применялась во время предыдущих официальных визитов чиновников из Вашингтона.

«С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов в то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов. Мы заботимся именно о них, а не о России», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Цель переговоров и ожидания Украины

Главной задачей украинской стороны на будущих консультациях будет содержательный поиск реальных вариантов для направления войны к справедливому окончанию. Киев намерен предметно обсудить конкретные предложения американских посланников и выяснить позицию, которую им озвучат во время визита в российскую столицу.

«Наша цель — максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Надо искать реальные варианты, как эту войну направить к концу», — подытожил глава государства.

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Напомним, глава МИД Андрей Сибига прокомментировал возможную связь атаки на самолеты в «Жулянах» с ожидаемым визитом Уиткоффа и Кушнера. По словам министра, Кремль не достигает желаемых результатов на поле боя, потому избрал путь ракетного террора.

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