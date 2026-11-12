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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Уиткофф и Кушнер летят к Зеленскому: стало известно место встречи — источники

После консультаций с Францией, Германией, Великобританией и Италией Зеленский встретится с представителями США.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
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Уиткофф и Кушнер летят к Зеленскому: стало известно место встречи — источники

Зеленский встретится с посланниками Трампа / © Associated Press

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером намечена на военной авиабазе Кейсмент в Балдоннеле (Ирландия). Там должны приземлиться представители США, после чего состоится их встреча с украинским лидером.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Перед переговорами с американскими представителями Владимир Зеленский провел встречу с европейскими партнерами. В ней приняли участие представители Франции, Германии, Великобритании, Италии, Европейского совета и Европейской комиссии.

Таким образом, консультации в Ирландии охватывают как европейское, так и американское направления дипломатических контактов по поводу дальнейших шагов в вопросе завершения войны.

Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер принимали участие в переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби 10–11 ноября. Встречи завершились без существенного прогресса по территориальному вопросу, гарантиям безопасности и прекращению огня.

Между тем, как отчитались пропагандистские росСМИ, американский переговорщик Стив Уиткофф заявил, что после встречи с главой РФ Владимиром Путиным попытается убедить украинского президента Владимира Зеленского избрать один из предложенных вариантов окончания войны. По его словам, США намерены представить результаты переговоров с Кремлем и обсудить дальнейшие шаги с Зеленским.

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