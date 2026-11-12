Зеленский встретится с посланниками Трампа / © Associated Press

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером намечена на военной авиабазе Кейсмент в Балдоннеле (Ирландия). Там должны приземлиться представители США, после чего состоится их встреча с украинским лидером.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

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Перед переговорами с американскими представителями Владимир Зеленский провел встречу с европейскими партнерами. В ней приняли участие представители Франции, Германии, Великобритании, Италии, Европейского совета и Европейской комиссии.

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Таким образом, консультации в Ирландии охватывают как европейское, так и американское направления дипломатических контактов по поводу дальнейших шагов в вопросе завершения войны.

Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер принимали участие в переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби 10–11 ноября. Встречи завершились без существенного прогресса по территориальному вопросу, гарантиям безопасности и прекращению огня.

Между тем, как отчитались пропагандистские росСМИ, американский переговорщик Стив Уиткофф заявил, что после встречи с главой РФ Владимиром Путиным попытается убедить украинского президента Владимира Зеленского избрать один из предложенных вариантов окончания войны. По его словам, США намерены представить результаты переговоров с Кремлем и обсудить дальнейшие шаги с Зеленским.

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