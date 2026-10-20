Виткофф и Кушнер могут отправиться в Норвегию на переговоры по Украине — Reuters

Виткофф и Кушнер / © Associated Press

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Специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на этой неделе могут отправиться в Норвегию для участия в переговорах по завершению войны России против Украины. На встрече также ожидают украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех собеседников, осведомленных о планах переговоров.

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По словам двух источников агентства, участие Зеленского в предстоящей встрече также ожидается.

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В то же время, собеседники Reuters подчеркнули, что график переговоров пока предварительный и еще может измениться.

В Белом доме на момент публикации материала не ответили на запрос журналистов по поводу запланированной поездки американских представителей.

Переговоры будут проходить на фоне напряжения между Киевом и Вашингтоном

Возможная встреча в Норвегии готовится на фоне обострения отношений между Украиной и США.

В последние дни Зеленский заявлял об ограничении работы спутниковой системы Starshield, которую украинские военные используют для связи и управления беспилотниками. По словам президента, скорость работы системы была снижена в результате решения американской стороны.

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Кроме того, украинские власти сообщали об ограничении обмена разведывательной информацией с США.

Американские чиновники отрицали эти обвинения.

В то же время Reuters ранее сообщало, что решение ограничить использование Starshield поступило из Белого дома.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск также заявлял, что система Starshield находится под контролем американского правительства. Соответственно, решение об ограничении скорости или условиях ее использования принимается военным руководством США или президентом.

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Что раньше заявлял Зеленский

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная группа получила от американской стороны сигнал о готовности провести новую встречу.

В интервью NBC News он отметил, что переговоры могут состояться уже во вторник, 20 октября или среду, 21 октября.

Зеленский также отмечал, что готов лично встретиться с американскими представителями в Украине или, если это будет невозможно, в одной из европейских стран.

Окончательная дата, место и состав участников будущих переговоров официально не подтверждены.

Напомним, что ранее Виткофф и Кушнер отложили запланированный визит в Москву.

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