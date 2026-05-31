Виткофф и Кушнер могут приехать в Киев: что сказал Зеленский

Зеленский заявил о контактах с Виткоффом и Кушнером по поводу визита в Киев / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев уже в ближайшее время. По словам главы государства, украинская сторона рассчитывает на их визит примерно через две недели.

Об этом Зеленский сказал в интервью программе Face the Nation на CBS News.

«Мы ожидаем, что они приедут в Киев. Надеюсь, это произойдет через две недели. По крайней мере, такую информацию я получил от нашей переговорной группы после контактов со Стивом и Джаредом», — сообщил президент.

В то же время он уточнил, что реализация поездки будет зависеть от международной ситуации, в частности, событий на Ближнем Востоке.

По словам Зеленского, для Украины важно, чтобы американские представители лично увидели ситуацию в стране.

«Они еще ни разу здесь не были. Думаю, им важно увидеть украинцев, понять, как живет страна во время войны. Если они планируют ехать в Москву, сначала должны приехать в Киев», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что такой визит может помочь американской стороне лучше оценить реальную ситуацию и необходимость прекращения российской агрессии.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский также заявил, что в настоящее время существует ограниченное «окно возможностей» для дипломатического урегулирования войны, которое, по его мнению, следует использовать до начала следующего зимнего периода.

