Виткофф и Кушнер покинули Москву после разговора с Путиным: дальше — Киев (фото)

Виткофф, Кушнер и Дмитриев / © из соцсетей

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Спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер вылетели из Москвы после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об улете американской делегации из аэропорта Внуково сообщили российские пропагандистские издания. Перед этим спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев опубликовал фотографии, на которых провожает представителей США в самолет.

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© из соцсетей

Переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным продолжались три часа и десять минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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По заявлению Кремля, во время встречи Москва изложила американским переговорщикам свое видение возможных путей завершения войны против Украины. Российская сторона утверждает, что Виткофф и Кушнер должны использовать эти оценки при контакте с украинскими властями.

Следующим пунктом поездки американских представителей должен стать Киев. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что ожидает Виткоффа и Кушнера в Украине 6 сентября. О запланированной поездке в украинскую столицу после Москвы также сообщали западные медиа.

Американские посланники прибыли в Россию с новым предложением администрации Дональда Трампа о завершении войны. В то же время, значительные разногласия между Киевом и Москвой относительно условий потенциального прекращения огня сохраняются.

Напомним, ранее Bloomberg оценивал ожидания от переговоров Виткоффа и Кушнера в Москве как "чрезвычайно низкие". Собеседники издания отмечали, что предыдущие визиты американских представителей в Россию не дали результатов, а в Кремле не видят оснований полагать, что на этот раз Вашингтону удалось подготовить предложения, которые Москва готова принять.

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Напомним, ранее Bloomberg оценивал ожидания от переговоров Виткоффа и Кушнера в Москве как "чрезвычайно низкие". Собеседники издания отмечали, что предыдущие визиты американских представителей в Россию не дали результатов, а в Кремле не видят оснований полагать, что на этот раз Вашингтону удалось подготовить предложения, которые Москва готова принять.

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