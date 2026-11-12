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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Виткофф и Кушнер после встречи с Путиным отправятся к Зеленскому: что обсудят — первые детали

Зеленский заявил, что считает положительным вовлечение европейских лидеров в переговорный процесс с Кремлем.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Зеленский и Виткофф.

Зеленский и Виткофф. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером встретится с посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом глава государства заявил во время саммита в ирландском Дублине.

По его словам, главной темой разговора станут результаты переговоров в Абу-Даби и итоги встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский также отметил, пишет The Guardian, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были «серьезными, а не пустыми». В частности, во время встречи удалось добиться важной договоренности по обмену военнопленными.

Глава государства отметил, что российская делегация «не имела полномочий обсуждать шаги по прекращению ужасов войны». В свою очередь, украинская сторона предлагала деэскалацию в Черном море и прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Впрочем, россияне не были уполномочены вести переговоры по этим вопросам.

Владимир Зеленский также заявил, что считает положительным вовлечение европейцев в переговорный процесс, даже если они пока «не напрямую» принимают участие. В то же время, он призвал Европу внимательно отнестись к обсуждениям гарантии безопасности, поскольку речь идет не только об Украине, но и о «формировании определенной новой системы безопасности между Европой и Россией».

Мирные переговоры — визит Кушнера и Виткоффа в Путин

Утром 12 ноября посланцы Трампа приехали на разговор с «фюрером» Владимиром Путиным. Накануне Джаред Кушне заявил, что американская сторона видит «определенные возможности и перспективы». Именно поэтому в Москве они планируют «попробовать достичь большего прогресса по некоторым обсуждаемым вопросам».

В российской столице Стив Виткофф, общаясь с журналистами, выразил надежду, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби помогут приблизить к завершению войны.

В свою очередь, в Кремле подчеркивают, что во время сегодняшних переговоров стороны обсудят вопросы «мирного урегулирования» в Украине.

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