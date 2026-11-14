Виткофф и Кушнер сыграли на руку Путину: как Кремль может использовать переговоры о "новой Ялте"

Визит Виткоффа и Кушнера в Путин

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Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, пытаясь возобновить переговоры о завершении войны, фактически расширили их тематику. Помимо прекращения боевых действий в Украине стороны теперь обсуждают будущую систему безопасности на всем европейском континенте. Такой подход может дать России дополнительные рычаги влияния еще до достижения перемирия.

Об этом пишет Financial Times.

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Почему расширение переговоров выгодно Кремлю

Российский президент Владимир Путин давно настаивает на устранении так называемых первопричин войны. Под этой формулировкой Москва подразумевает, в частности, пересмотр системы международных договоренностей и организаций, определяющих безопасность Европы.

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Кремль стремится возобновить влияние на страны Восточной Европы, не допустить дальнейшего расширения НАТО и ограничить военное присутствие Североатлантического союза в государствах, присоединившихся к нему после холодной войны. Главный российский переговорщик Владимир Мединский во время встреч в Абу-Даби даже призвал к «новой Ялте и Потсдаму» — так он намекнул на послевоенные конференции 1945 года, в ходе которых союзники поделили Европу на сферы влияния.

Издание отмечает, что обсуждение этих вопросов до прекращения огня дает Москве возможность торговаться долгосрочной военной и финансовой поддержкой Украины. Россия может использовать такие переговоры, чтобы препятствовать размещению европейских войск в Украине по завершении боевых действий.

В то же время, требования Кремля отвлекают внимание от самого факта российского вторжения. Москва пытается представить войну как следствие проблем с европейской безопасностью, хотя сама нарушила принцип неприкосновенности границ и суверенного права государств избирать союзников.

Как Путин может поссорить США и Европу

Еще один риск заключается в том, что дискуссия о новой системе безопасности может усугубить разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами. Это происходит на фоне планов США сократить свою роль в обороне Европы и сомнений в готовности Дональда Трампа придерживаться принципа коллективной безопасности НАТО.

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Джаред Кушнер ранее очертил пять направлений, которые американская сторона хотела бы обсуждать: постоянные консультации по безопасности, надежная кризисная связь, большая военная прозрачность, взаимные меры по снижению риска эскалации и долгосрочная система стабильности в Европе. Он также заверил, что НАТО будет оставаться центральным элементом коллективной обороны континента.

Среди возможных предложений США — возобновление работы Совета НАТО — Россия, созданной в 2002 году для консультаций между Альянсом и Москвой. В то же время, российская сторона намекает на более радикальные изменения: в частности, предлагает заключать двусторонние пакты о ненападении с отдельными странами НАТО. Такой подход фактически ослабил бы принцип коллективной обороны, закрепленный в статье 5 Североатлантического договора.

Автор статьи отмечает, что европейские государства сами могут определять будущее своей безопасности и вряд ли позволят Москве демонтировать существующую систему. Однако остается вопрос, удастся ли России еще больше ослабить преданность Трампа НАТО.

Безопасные гарантии Украины и роль НАТО — последние новости

В ходе переговоров с представителями США возник и вопрос о членстве Украины в НАТО. 14 ноября Владимир Зеленский рассказал, что американцы впервые спросили, согласится ли Киев на выход из Донбасса в обмен на вступление в Альянс. Президент подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории, а предложенные гарантии должны быть реальными, а не только формальными. Также он уточнил, что американские военные не будут размещаться в Украине.

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В то же время, Киев настаивает, что будущая безопасность страны будет зависеть не только от политических обещаний, но и от способности собственной армии. По данным AFP, Украина рассчитывает по меньшей мере на десять лет финансовой помощи, чтобы сохранить 800-тысячное войско и противостоять новой российской агрессии.

Российские требования касаются не только Украины, но и присутствия войск НАТО вблизи границ РФ. В частности, Москва хочет выведения американских военных с восточного фланга Альянса, в том числе из Польши. Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица пояснил, что такие решения не зависят только от администрации США, ведь численность американских войск за границей определяется также с участием Конгресса. Он подчеркнул, что обсуждать безопасность Европы без самой Европы невозможно.

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