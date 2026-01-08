Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина в Париже: детали от Аxios

Джаред Кушнер (слева), Кирилл Дмитриев (по центру) и Стив Уиткофф (справа) / © Getty Images

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились в среду в Париже с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить план США по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Об этом пишет Аxios.

Встреча с посланником Путина состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер провели два дня переговоров с чиновниками Украины и Европы, включая президента Владимира Зеленского и лидеров Великобритании, Франции и Германии. Эти переговоры были сосредоточены на двух основных пунктах преткновения: гарантиях безопасности Украины и возможных территориальных уступках Украины на Донбассе.

Французская газета Le Monde впервые сообщила в среду, что Дмитриев был замечен у посольства США в Париже. Белый дом и спикер Дмитриева отказались от комментариев. Сам диктатор Путин также пока не высказал никаких публичных признаков того, что он готов согласиться или даже всерьез рассмотреть соглашение, о котором ведут переговоры США и Украина.

Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность того, что Зеленский на следующей неделе отправится в США, чтобы встретиться с Трампом и завершить соглашение о гарантиях безопасности. Другой вариант — их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним, что вчера, 6 января, в Париже на саммите «Коалиции желающих» Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня в Украине.

В рамках этих переговоров США пообещали поддержку Украины в случае нового нападения РФ.