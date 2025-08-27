ТСН в социальных сетях

Политика
90
1 мин

Виткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией в Нью-Йорке

Вашингтон продолжает переговоры как с Киевом, так и с Москвой в поисках путей завершения войны в Украине, заявил спецпосланник США Стив Виткофф.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Стив Виткофф

Стив Виткофф / © Getty Images

Специальный представитель США Стив Виткофф сообщил, что на этой неделе проведет встречу с представителями Украины в Нью-Йорке. В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты каждый день ведут диалог с Россией, пытаясь приблизить конец войны.

В эфире программы Special Report with Bret Baier на канале Fox News во вторник Виткофф подтвердил, что на этой неделе будет встреча с украинской стороной.

Об этом пишет Reuters .

"Я встречусь с украинцами на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал. Мы ежедневно общаемся с россиянами", — сказал он.

По словам спецпосланника, президент РФ Владимир Путин якобы стремится к завершению войны. "Я считаю, что он сделал добросовестную попытку присоединиться. Он точно сделал это на саммите в Аляске. Но конфликт очень сложен", — отметил Виткофф.

Напомним, на заседании правительства США Дональд Трамп назвал американское оружие самым лучшим в мире и рассказал, что производители уже выполняют заказы НАТО для Украины.

