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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Виткофф ответил, когда ожидает окончания войны в Украине

Специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил, что завершение войны в Украине это одна из главных задач администрации Дональда Трампа.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф / © Associated Press

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что к завершению президентского срока Дональда Трампа должно быть достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией, которое положит конец войне.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Ведущая спросила, какие цели он видит для себя в ближайшие три с половиной года и что могло бы стать лучшим итогом его миссии в должности спецпредставителя.

«Что мы разрешим конфликт России с Украиной, достигнем этого мирного соглашения. Потому что это должно произойти, президент был прав, этого никогда не должно было случиться.

Кроме Украины, он упомянул и о Ближнем Востоке как еще одном ключевом направлении усилий новой администрации.

«Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирное соглашение, потому что именно это и необходимо, если мы добьемся крепкого мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке — я думаю, это будут главные достижения», — добавил представитель Трампа.

Ранее сообщалось, что министерша иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Путин не демонстрирует реального стремления к миру, несмотря на предоставленную возможность завершить конфликт на выгодных для него условиях.

Мы ранее информировали, что Зеленский рассказал Макрону, что на своей встрече с Путиным хочет видеть представителей Европы.

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