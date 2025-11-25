- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 471
- Время на прочтение
- 2 мин
Виткофф "подставил" Трампа: почему "мирный план" стал слишком "болезненным" для США
Документ подвергли критике как демократы, так и некоторые республиканцы.
Политолог прокомментировал резонансный «мирный план» США, содержащий достаточно жесткие требования к Украине, заявив, что этот документ не будет иметь никакого результата. Однако уже сейчас инициатива нанесла негативные последствия Дональду Трампу.
Об этом сказал эксперт-международник Максим Несвитайлов для «24 Канала».
По словам эксперта, наработки спецпосланника Стива Виткоффа не являлись основной стратегией Белого дома, и большая часть администрации Трампа узнала о них из новостей.
«Виткофф очень сильно подставил Трампа,» — подчеркнул эксперт.
Несветайлов объяснил, что утечка плана в СМИ заставила США реагировать, поскольку Европа и Украина отреагировали негативно. Это привело к тому, что план мира подвергли критике как демократы, так и некоторые республиканцы.
Для Дональда Трампа эта ситуация стала болезненной, поскольку он не получил никаких политических преимуществ от продвижения инициативы.
А также подвергся критике даже от своих давних соратников, которые имели немного информации о процессах мирного урегулирования.
Эксперт резюмировал, что из-за непредсказуемой утечки этот «мирный план» стал для Трампа негативным последствием.
Напомним, дипломат Валерий Чалый заявил, что представленный план из 28 пунктов является элементом российской спецоперации, направленной на изменение рамки войны и ослабление определений «агрессор» и «потерпевшая сторона».
По его мнению, Москва стремится представить конфликт как войну «двух государств», чтобы легализовать аннексии и навязать Украине условия нейтралитета и ограничений суверенитета. Чалый подчеркнул, что российская модель предусматривает выполнение требований Кремля к оглашению прекращения огня, а само соглашение в нынешнем формате нереалистично.
Он также отметил, что Кремль не примет никакой модификации документа, ведь его цель — не мир, а переформатирование войны.