Виткофф подтвердил, что сегодня встречался с представителем Путина: о чем договорились
Уиткофф и зять Трампа Кушнер во Флориде обсудили мир в Украине с посланником Путина.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф подтвердил, что сегодня встречался со специальным представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами и назвал ее «продуктивной и конструктивной».
Об этом Уиткофф написал в соцсети Х.
«Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта», — написал Виткофф.
По его словам, в состав американской делегации, кроме самого Виткоффа, входили министр финансов Скотт Бессент, зять Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Спецпредставитель Трампа вновь выразил оптимизм по поводу якобы готовности РФ к диалогу.
«Эта встреча ободряет нас тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине. Мы благодарны за критическое лидерство президента Трампа в поиске стабильного и продолжительного мира», — подытожил Стив Уиткофф.
Дмитриев в свою очередь в соцсети Х назвал встречу с американской делегацией «конструктивной по миротворческим вопросам».
Он также заявил о продуктивной дискуссии с США по Рабочей группе по экономическим вопросам США и России.
Ранее сообщалось, что в Майами стартовал очередной раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном. В частности, в Сеть «слили» кадры, как Дмитриев в сопровождении охраны выходит из здания в Майами и садится в черный внедорожник.