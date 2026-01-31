Виткофф подтвердил, что сегодня встречался с представителем Путина: о чем договорились

Кирилл Дмитриев (слева) и Стив Уикткофф / © Associated Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф подтвердил, что сегодня встречался со специальным представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами и назвал ее «продуктивной и конструктивной».

Об этом Уиткофф написал в соцсети Х.

«Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта», — написал Виткофф.

По его словам, в состав американской делегации, кроме самого Виткоффа, входили министр финансов Скотт Бессент, зять Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Спецпредставитель Трампа вновь выразил оптимизм по поводу якобы готовности РФ к диалогу.

«Эта встреча ободряет нас тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине. Мы благодарны за критическое лидерство президента Трампа в поиске стабильного и продолжительного мира», — подытожил Стив Уиткофф.

Дмитриев в свою очередь в соцсети Х назвал встречу с американской делегацией «конструктивной по миротворческим вопросам».

Он также заявил о продуктивной дискуссии с США по Рабочей группе по экономическим вопросам США и России.

Ранее сообщалось, что в Майами стартовал очередной раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном. В частности, в Сеть «слили» кадры, как Дмитриев в сопровождении охраны выходит из здания в Майами и садится в черный внедорожник.