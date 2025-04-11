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Уиткофф предложил Трампу "разрешить" РФ забрать у Украины четыре области — Reuters
Виткофф якобы предложил Трампу поддержать «передачу» России Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Спецпосланник США Стив Уиткофф после встречи с посланником кремля Кириллом Дмитриевым якобы предложил президенту США Дональду Трампу поддержать передачу России четырем областям Украины — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской — «для скорейшего завершения войны».
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
«По словам Уиткоффа, самым быстрым способом достичь прекращения огня в Украине было поддержать стратегию, которая передала бы России право собственности на четыре восточных украинских региона, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году», — пишет агентство.
Reuters отмечает, что этот тезис Уиткофф высказывал ранее в интервью Такеру Карлсону.
Спецпредставитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог выступил против Виткоффа, заявив, что Украина хоть и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным со «спорной землей», никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность территорий России.
Напомним, встреча российского диктатора Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Виткоффа до сих пор продолжается. После нее возможен разговор Путина и президента США Дональда Трампа.