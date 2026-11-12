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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Виткофф прибыл в Москву и обнадежил заявлением о мире: детали

Виткофф 12 ноября прибыл в Москву на встречу с Путиным.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Стив Виткофф

Стив Виткофф / © Associated Press

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф выразил надежду, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби помогут приблизить завершение войны.

Об этом он заявил в комментарии российскому пропагандистскому агентству.

Заметим, сегодня утром американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры. Перед встречей с «фюрером» Владимиром Путиным они прибыли в одну из столичных гостиниц, где их «поймали» представители РосСМИ.

Российские пропагандисты спросили Уиткоффа, как он оценивает перспективы завершения войны России против Украины. Тот коротко ответил, что надеется на приближение мира:

«Надеюсь, что да», — подчеркнул американский чиновник.

Напомним, после двух дней переговоров в Абу-Даби стало известно, что Кушнер и Виткофф улетят на встречу с Путиным. Американский посланник Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон видит «определенные возможности и перспективы». В Москве посланники планируют «попробовать достичь большего прогресса по некоторым обсуждаемым вопросам».

Помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков подчеркнул, что во время сегодняшней встречи стороны обсудят вопросы, связанные «с достижением мирного урегулирования».

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