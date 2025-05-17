Виткофф привозил Путину мирный план Трампа, но "фюрер" его отверг: детали Financial Times

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Associated Press

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На прошлой неделе высокопоставленные чиновники страны-агрессорки сообщили Стиву Виткоффу , что диктатор Владимир Путин не хочет обсуждать "мирный план" по 22 пунктам, который спецпосланник США разработал "при участии Украины и Европы".

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на три источника, которые знакомы с этими процессами.

По информации Financial Times, 22 пункта были подробно обсуждены во время разговора по телефону между украинскими и американскими чиновниками. Собеседники издания говорят, что Украину в разговоре представляли руководитель ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Штаты представляли Стив Виткофф, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Кит Келлог.

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По словам источников, ответ и реакция Москвы привела к тому, что Виткофф, который с февраля 2025 уже четыре раза встречался с Путиным для переговоров, отложил предварительные планы встречи с диктатором на этой неделе.

Более того - в последующие дни темпы дипломатической деятельности ускорились. Европейские и украинские лидеры встретились, чтобы призвать к безусловному 30-дневному прекращению огня, предупредив Кремль о жестких новых санкциях, если РФ не выполнит требование, которое поддержали США.

FT отмечает, что нежелание российского диктатора участвовать в основных мирных переговорах стало более очевидным в последние дни. В частности, когда Путин отклонил требование приехать в Стамбул и отправил делегацию низкого уровня во главе со своим бывшим министром культуры Владимиром Мединским.

Напомним, Bloomberg считает, что перспективы прекращения огня в Украине значительно снизились. Высокопоставленные европейские дипломаты обвинили Путина в подрыве переговоров. Они, прежде всего, указывают на решение российского диктатора направить на переговоры делегацию низкого уровня.

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Более того, по информации The Economist, во время переговоров в Стамбуле делегация РФ угрожала захватить новые области Украины. Со ссылкой на "хорошо осведомленный источник", издание заявило о том, что якобы Россия готова согласиться на прекращение огня - "только если Украина уйдет из четырех "анексированных" регионов, которые она даже не полностью контролирует".

Тем временем Дональд Трамп давит на Украину для переговоров с Россией без перемирия. Такой подход вызывает серьезное беспокойство среди стран ЕС. Европейские лидеры опасаются, что переговоры без прекращения боевых действий могут поставить Украину в крайне невыгодное положение.

Дата публикации 07:10, 17.05.25 Количество просмотров 44 Трамп о переговорах в Турции: не считает Путина препятствием к миру!