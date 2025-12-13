Стив Виткофф / © Associated Press

Реклама

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф в эти выходные встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами ведущих европейских стран.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как уточняет издание, в переговорах в Берлине также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Реклама

В материале отмечается, что эти переговоры имеют особое значение, учитывая планы Белого дома.

«Эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом стремится заключить соглашение о прекращении войны с Россией до конца года», — отмечает WSJ.

В то же время источники издания сообщают, что в предложенном мирном плане до сих пор сохраняются серьезные разногласия. В первую очередь, они касаются вопроса территорий, который остается одним из самых сложных в переговорах.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение для Украины, которое сейчас продвигает американская сторона, может оказаться действенным.

Реклама

Мы ранее информировали, что вокруг возможного мирного плана США для Украины снова вспыхнули споры по поводу его условий, гарантий безопасности и рисков для фронта.