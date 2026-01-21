Виткофф и Путин / © Associated Press

Специальный посланник Трампа Стив Виткофф сказал, хочет ли диктатор РФ Владимир Путин миру. Мол, действительно диктатор РФ хочет подписать соглашение, несмотря на его нежелание идти на этриториальные уступки.

Об этом пишет Bloomberg.

Виткофф заявил, что, по его мнению, Владимир Путин хочет мирного соглашения с Украиной. При этом он, безусловно, не проявляет никаких признаков уступок требованиям. В частности, речь идет о взятии под контроль восточной части страны.

«Специальный посланник Трампа Стив Виткофф дал понять, что, по его мнению, Владимир Путин хочет мирного соглашения с Украиной, даже несмотря на то, что он не проявляет никаких признаков уступок по поводу требований, включая установление контроля над восточной частью страны», — пишет издание со ссылкой на Виткоффа.

По словам Уиткоффа, он и Джаред Кушнер завтра отправятся в Москву, чтобы встретиться с Путиным и обсудить 20-пунктный план по прекращению войны. Речь идет о том, что он готов более чем на 90%.

Как уже отмечалось, запрос на встречу поступил от российской стороны, что может свидетельствовать о заинтересованности Кремля в диалоге на текущем этапе.

«Именно россияне просят эту встречу. Я считаю, что это важное заявление с их стороны», — отметил спецпосланник.

Напомним, Виткофф и Кушнгер встретились с Дмитриевым в Давосе.

По данным росСМИ, Виткофф назвал переговоры «очень положительными».

Также отмечается, что Дмитриев цинично заявил о якобы «конструктивном характере» встреч и издал очередной манипулятивный тезис о том, что в мире якобы «все больше людей осознают правильность позиции России».