Виткофф снова летит к Путину: Axios узнало о планах США по миру в Украине

Стив Виткофф. / © Associated Press

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Спецпосланник Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф планирует посетить Норвегию для проведения переговоров по прекращению войны в Украине, а также Россию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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По данным издания, 20 октября в Осло Виткофф встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне напряженности между Вашингтоном и Киевом из-за войны.

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Американское должностное лицо также должно провести переговоры с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также с представителями Германии, Великобритании, Франции, Польши, НАТО и другие чиновники из Европы.

После этого спецпосланник США планирует отправиться в Москву. По словам собеседника Axios, там Виткофф встретится с «фюрером» Владимиром Путиным и представит ему наработанные идеи.

Издание отмечает, что переговоры в норвежской столице должны объединить представителей Украины, европейских союзников и США для выработки мирного предложения, которое впоследствии планируют передать России.

Мирные переговоры — последние новости

Издание CBS News сообщило, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать завершение войны без Киева. Глава Белого дома может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, но без участия президента Украины Владимира Зеленского.

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Более того, Трамп вызывающе призвал отстранить Зеленского от мирного процесса. Он набросился с новой порцией критики на украинского президента и заявил, мол, «давным-давно» тот имел возможность заключить «более выгодное соглашение».

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