Уиткофф сообщил о первом результате переговоров в Абу-Даби

В ходе переговоров в Абу-Даби представители Российской Федерации, Украины и Соединенных Штатов Америки договорились об обмене 314 пленными

Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

«Сегодня делегации Соединенных Штатов Америки, Украины и России договорились об обмене 314 пленными — первый такой обмен за пять месяцев», — проинформировал американский чиновник.

По его словам, результат был достигнут «благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам». В то же время, добавил он, «в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс».

Пока неизвестно, до сих пор продолжаются переговоры. Официальной информации ни от Киева, ни от Москвы пока не поступало.

Переговоры в Абу-Даби

Второй раунд трехсторонних переговоров в ОАЭ продолжается 4-5 февраля. После окончания вчерашних встреч президент Владимир Зеленский сообщил, что ключевой темой обсуждений стал поиск путей реального окончания войны. По его словам, позиция Киева «очень четкая: войну нужно завершать реально». Россия, подчеркнул он, должна быть готова к этому.

Заметим, что за день до начала переговоров и после так называемого энергетического перемирия, 3 февраля, армия РФ атаковала украинскую энергетику. После этого Владимир Зеленский анонсировал изменения в переговорах с РФ. Российская армия, отметил глава государства, использовала инициативу США по кратковременной паузе в обстрелах не как шаг к дипломатии, а как возможность накопить вооружение и дождаться пика зимы.

В то же время, спецпредставитель диктатора РФ Кирилл Дмитриев высказался о прогрессе в «мирном урегулировании в Украине». Деталей он не сообщил, но заметил, что происходит «хорошее и положительное» движение вперед.