Уиткофф встретится с Зеленским в Турции: подробности

Уиткофф встретится с Зеленским в Турции завтра, 19 ноября.

Стив Уиткофф

Стив Уиткофф / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Спецпредставитель США Стив Уиткофф прибудет в Турцию в среду, 19 ноября. Он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил корреспондент Reuters.

«Специальный посланник США Стив Уиткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил во вторник турецкий источник», — отмечает корреспондент.

Напомним, в среду, 19 ноября, у Зеленского запланированы встречи в Турции.

Предусмотрена активизация переговоров, ведь есть наработанные решения, предложенные турецким партнерам.

Среди приоритетов — приближение окончания войны, а также возобновление обменов и возвращение пленных.

