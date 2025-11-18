- Дата публикации
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции: подробности
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции завтра, 19 ноября.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф прибудет в Турцию в среду, 19 ноября. Он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил корреспондент Reuters.
«Специальный посланник США Стив Уиткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил во вторник турецкий источник», — отмечает корреспондент.
Напомним, в среду, 19 ноября, у Зеленского запланированы встречи в Турции.
Предусмотрена активизация переговоров, ведь есть наработанные решения, предложенные турецким партнерам.
Среди приоритетов — приближение окончания войны, а также возобновление обменов и возвращение пленных.