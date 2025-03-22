Виткофф заявил, что готовность уступить территории является ключевым вопросом войны.

Наибольшей проблемой в урегулировании начавшейся Россией против Украины войны спецпосланник Трампа Стив Виткофф называет Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" и готовность признать их российскими.

"Они русскоязычные, были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть под властью России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", – сказал он в интервью Такеру Карлсону – цитирует этот разговор " Интерфакс-Украина ".

Виткофф добавил, что это первоочередная вещь и ведется очень положительный разговор.

По его словам, это всегда было проблемой, хотя об этом, казалось бы, никто не хочет говорить.

"Это слон в комнате. Слон в комнате – это конституционные вопросы внутри Украины относительно того, на что они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает этот вопрос?"

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что Украина не пойдет на признание оккупированных территорий российскими, включая Крым.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский окончательно заявил, что Киев не признает оккупированные территории российскими. Это "красная линия", которую государство не пересечет.