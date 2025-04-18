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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Время на прочтение
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Уиткоффа упрекнули в некомпетентности: американский дипломат сделал жесткое заявление

Майкл Макфол уверен, что даже самый лучший дипломат не может одновременно вести переговоры по нескольким направлениям.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Майкл Макфолл

Бывший посол США в России Майкл Макфол / © AFP

Экспосол США в Москве Майкл Макфол заявил, что специального представителя президента США Стива Уиткоффа необходимо заменить опытным профессионалом, ведь тот пока ничего не сделал, чтобы достичь договоренностей о прекращении огня в Украине.

Об этом дипломат написал в социальной сети X.

«Уиткофф не сделал ничего конструктивного для того, чтобы попытаться договориться о прекращении огня. Возможно, пора, чтобы более опытный дипломат или эксперт по национальной безопасности взял на себя это дело», — отметил Макфол.

По его мнению, администрация Трампа могла бы, как минимум, добавить в свою переговорную группу специалистов, которые что-то знают о Путине и России. К тому же Уиткофф ведет переговоры по нескольким направлениям, что, безусловно, мешает эффективной дипломатии.

«Даже лучший дипломат в мире — лучший дипломат в истории — не смог бы вести переговоры с Россией, Ираном и Израилем-Палестиной одновременно. Уиткоффа следует назначить на одно направление, а кому-то другому поручить руководить другими», — добавил Майкл Макфол.

Напомним, Уиткофф заявил, что Путин зациклен на украинских землях. Представитель Дональда Трампа предположил, что некоторые украинские регионы могут отойти от России.

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Дата публикации
Количество просмотров
398
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