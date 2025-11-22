"Виткоффу нужно обратиться к психиатру": в ЕС жестко раскритиковали "мирный план" США для Украины

Стив Виткофф / © Getty Images

Высокопоставленные европейские чиновники выразили возмущение и резкую критику относительно пункта «мирного плана», который недавно представил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф. Один из чиновников Европейского Союза (ЕС) даже посоветовал американскому представителю обратиться к психиатру.

Об этом сообщает Politico ссылаясь на источники в ЕС.

Пункт об активах РФ

Предметом критики стал пункт, согласно которому 100 миллиардов долларов замороженных активов Российской Федерации должны использовать Вашингтон для усилий по восстановлению Украины после заключения перемирия. Согласно документу США планируют получать 50% прибыли от этой деятельности.

«Европейцы истощают себя, пытаясь найти жизнеспособное решение для использования активов во благо украинцев, а Трамп хочет извлечь из них прибыль… Это предложение, вероятно, будет отклонено всеми», — цитирует издание собеседника.

Реакция европейских должностных лиц

По информации медиа, чиновники ЕС в Брюсселе назвали эту идею неприемлемой. Высокопоставленное должностное лицо ЕС высмеяло предложение, отметив, что Трамп не имеет полномочий размораживать российские активы, которые хранятся в Европе.

Чиновник одного из правительств ЕС прибег к красочной брани, чтобы выразить свое возмущение. Высокопоставленный политик ЕС был еще более категоричным, заявив: «Виткоффу нужно обратиться к психиатру».

Критика сосредоточена на том, что в то время как Европа ищет законные пути использования доходов от активов в пользу Украины, американское предложение предполагает получение значительной прибыли для США.

Напомним, европейские чиновники в Брюсселе выражают сомнения в способности Виткоффа надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном, в частности из-за его недостаточного понимания тонкостей российско-украинской войны.