Витренко не исключает войну из-за "Северного потока-2" - СМИ

По словам главы "Нафтогаза", завершение проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счет Запада".

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что завершение строительства российского трубопровода "Северный поток-2" якобы может привести к началу полномасштабной войны.

Об этом пишет Bloomberg.

“Наихудший сценарий – это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором", — сказал Витренко.

По мнению главы "Нафтогаза", завершение проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счет Запада".

Витренко добавил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока-2" может отрицательным образом сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы.

Напомним, что ранее администрация президента США Джо Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2".

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украине. Читайте об этом по ссылке.

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