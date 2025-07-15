Витренко отреагировал на жалобу в НАЗЯВО относительно плагиата: "Это может быть политическая атака"

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«Моя диссертация уже не раз проверялась. Если нынешнее расследование докажет факт плагиата, я буду действовать по закону. Если же нет, буду требовать публичных извинений», — сказал Витренко в интервью Lenta.UA .

Он также обратил внимание на совпадение между появлением обвинений и политическими процессами в Киевсовете: «Интересно, что "слив" о плагиате появился именно в день, когда Киевсовет должен был голосовать за увольнение секретаря Владимира Бондаренко.

Ранее в медиа появилась информация о подаче жалобы в НАЗЯВО с требованием проверить научную работу Андрея Витренко на плагиат. Автор(ы) жалобы публично не называются. Наименование подтвердило факт получения заявления, однако комментариев по сути пока не дает.

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Это не первое публичное обвинение, касающееся Витренко. Ранее в соцсетях распространялись слухи о возможной причастности к хищению средств на строительстве военного кладбища, а также о связях с влиятельным киевским бизнесменом Денисом Комарницким. Сам Витренко назвал эти обвинения фейками и попыткой дискредитации.

«Информационные вбросы сегодня – это часть политической борьбы. Я не имею отношения ни к одной из этих историй и не собираюсь подыгрывать информационным атакам», — подчеркнул чиновник.