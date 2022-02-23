Витренко заявил, что "Северный поток-1" также должен находиться в пакете санкций против России

Витренко заявил, что "Северный поток-1" также должен находиться в пакете санкций против России

Газопровод должен находиться в пакете санкций в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Газопровод "Северный поток-1" должен находиться в пакете санкций против России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом во время брифинга во вторник, 22 февраля, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Он также подчеркнул, что сейчас Украина концентрируется в первоочередном порядке на противодействии запуску в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

"По Северному потоку-1, позиция Нафтогаза состоит в том, что скорее это должно быть в пакете санкций в случае полномасштабного военного вторжения (РФ в Украину – ред.) и эти санкции должны удерживать Путина от дальнейшей военной агрессии", – заявил глава Нафтогаза .

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Еврокомиссия заявила, что остановка сертификации "Северного потока-2" не влияет на обеспечение ЕС газом.

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