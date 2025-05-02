- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 716
- Время на прочтение
- 1 мин
Вице-президент США сделал заявление об окончании войны в Украине
Джей Ди Венс отметил, что сейчас переговоры, а также сам процесс окончания войны в Украине зашли в тупик.
Россия и Украина должны все равно сесть за стол переговоров и прекратить эту упорную войну, ведь обе стороны теряют очень много людей. Процесс окончания войны в Украине остановился.
Такое заявление в интервью каналу Fox News сделал вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс.
«Мирный процесс никуда не двигается», — отметил политик.
По словам Венса, каждая сторона знает, какие условия достижения мира выдвигает оппонент. И теперь все зависит от россиян и украинцев.
«Они должны прийти к согласию и остановить этот жестокий конфликт. Это никуда не денется в ближайшее время. Да, украинцы разъярены, потому что на них напали. Но они продолжают терять тысячи солдат. Я надеюсь, что обе стороны одумаются. И если они это сделают, это потому, что Дональд Трамп предложил одно из лучших соглашений 21 века», — добавил Венс.
Напомним, представитель Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что США больше не намерены выступать посредником в переговорах между Украиной и РФ.
«Настало время, когда обе стороны должны представить собственные конкретные идеи по завершению войны. Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы проводить посреднические встречи. Украина и Россия должны представить конкретные идеи о том, как завершить этот конфликт», — подчеркнула она.