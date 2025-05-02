Вице-президент США сделал заявление об окончании войны в Украине

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

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Россия и Украина должны все равно сесть за стол переговоров и прекратить эту упорную войну, ведь обе стороны теряют очень много людей. Процесс окончания войны в Украине остановился.

Такое заявление в интервью каналу Fox News сделал вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс.

«Мирный процесс никуда не двигается», — отметил политик.

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По словам Венса, каждая сторона знает, какие условия достижения мира выдвигает оппонент. И теперь все зависит от россиян и украинцев.

«Они должны прийти к согласию и остановить этот жестокий конфликт. Это никуда не денется в ближайшее время. Да, украинцы разъярены, потому что на них напали. Но они продолжают терять тысячи солдат. Я надеюсь, что обе стороны одумаются. И если они это сделают, это потому, что Дональд Трамп предложил одно из лучших соглашений 21 века», — добавил Венс.

Напомним, представитель Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что США больше не намерены выступать посредником в переговорах между Украиной и РФ.

«Настало время, когда обе стороны должны представить собственные конкретные идеи по завершению войны. Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы проводить посреднические встречи. Украина и Россия должны представить конкретные идеи о том, как завершить этот конфликт», — подчеркнула она.