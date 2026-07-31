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Вице-президент США Вэнс неожиданно позвонил Зеленскому: о чем говорили
Одной из тем беседы Вэнса и Зеленского стала необходимость укрепления ПВО Украины в связи с российскими атаками.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 31 июля, провел телефонный разговор с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, который он назвал «хорошим».
Об этом глава государства написал в своем Telegram.
По словам Зеленского, в ходе беседы, инициированной вице-президентом Вэнсом, стороны обсудили итоги его недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
«Мы обсудили итоги нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне — встречи, которая прошла в позитивной и продуктивной атмосфере», — отметил украинский лидер.
Президент также сообщил, что собеседники уделили особое внимание ситуации с российскими воздушными ударами и потребностям Украины в укреплении противовоздушной обороны.
«Российские авиаудары по нашей стране не прекращаются, и ПВО — а именно перехватчики для "пэтриотов" против баллистических ракет — остается основным приоритетом», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, по словам президента, в ходе телефонного разговора речь шла о влиянии полномасштабной войны России против Украины на мировые рынки.
«Мы договорились, что наши команды будут поддерживать связь и проработают все, что сегодня обсудили», — сообщил глава государства.
В заключение Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины.
«Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины и нашего народа», — отметил президент.
Напомним, в ходе встречи президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне стороны обсудили возможность совместного производства ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, а также новые шаги по дипломатическому урегулированию войны.