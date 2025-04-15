Війна за планом Путіна: CNN про удар по Сумах і м’яку позицію Трампа

© Associated Press

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Після ракетної атаки по Сумах, яка спричинила масові жертви серед цивільного населення, президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент, назвавши його “помилкою”.

Про це пише CNN.

“Мені сказали, що вони зробили помилку”, — заявив Трамп щодо удару по центру Сум, унаслідок якого загинули мирні мешканці, зокрема діти.

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За інформацією журналістів, росіяни застосували ракети типу “Іскандер”, які відомі високою точністю ураження. Одночасне використання двох балістичних ракет, імовірно з касетними боєприпасами, свідчить про наміри вразити і рятувальників, які прибувають першими після вибухів.

Аналітики припускають, що Кремль навряд чи вважає цей удар “помилковим”, адже саме системне знищення цивільних об’єктів є ключовим елементом російської військової стратегії.

“Цей напад болісно підкреслює крах дипломатичних зусиль США. У своїх заявах Трамп не називає відповідальних за трагедію, а лише закликає Росію «рухатись до миру» без жодних чітких вимог”, — зазначає CNN.

У мережі також нагадали, що Трамп неодноразово засуджував загалом “жахіття війни”, однак уникав жорстких формулювань щодо російських злочинів, як, наприклад, нещодавнє вбивство дев’яти дітей у Кривому Розі.

Нагадаємо, Трамп не підтверджував встановлення “дедлайну” російському диктатору Володимиру Путіну для припинення вогню.