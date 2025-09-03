"Вижу свет в конце тоннеля": Путин сделал ряд противоречивых заявлений о войне

Владимир Путин / © Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что видит «свет в конце тоннеля» по поводу завершения войны в Украине. В то же время, он цинично подчеркнул, что готов продолжать так называемую «СВО» для достижения целей.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Путина, Москва видит «искреннее желание» администрации Трампа найти разрешение украинского конфликта. Однако в случае невозможности урегулирования «украинского вопроса» мирным путем Россия готова использовать вооруженные силы.

«Боевые действия — это сложная и жестокая вещь, поэтому не стоит делать прогнозов», — заявил Путин.

Президент РФ сказал, что в 2022 году предложения Кремля по завершению конфликта «не вызвали отторжения» у Киева.

«Россия еще в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса и закончить конфликт, но после отвода российских войск от Киева Украина якобы передумала», — отметил кремлевский диктатор.

Однако добавляет, что «договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта в Украине возможно».

Напомним, Лавров обвинил Киев в срыве состоявшихся в Беларуси и Турции переговоров практически сразу после вторжения РФ в Украину в 2022-м.

Ранее диктатор Владимир Путин заявил, что Россия в так называемой СВО воюет «не столько за территории, сколько за права людей».

По словам главы Кремля, Украина имеет право самостоятельно выбирать систему гарантий своей безопасности, однако Москва «не может согласиться», если это будет происходить «за счет России».